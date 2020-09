Lazio, ecco Muriqi: “Giorni emozionanti, spero di fare bene in biancoceleste” (Di mercoledì 16 settembre 2020) La Lazio, dopo lunghe settimane di serrate trattative, ha finalmente accolto il suo nuovo attaccante, Vedat Mutiqi, il quale si è presentato nel corso di un’intervista rilasciata a ‘BeIn Sport’: “Sono tornato per risolvere alcune procedure, non c’è nessun problema. In questi giorni ho vissuto momenti emozionanti, sono stato accolto molto bene alla Lazio e spero di fare bene in biancoceleste. Il 94? Non so se sia un portafortuna, ma sentivo di dover continuare con questo numero”. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020) La, dopo lunghe settimane di serrate trattative, ha finalmente accolto il suo nuovo attaccante, Vedat Mutiqi, il quale si è presentato nel corso di un’intervista rilasciata a ‘BeIn Sport’: “Sono tornato per risolvere alcune procedure, non c’è nessun problema. In questi giorni ho vissuto momenti, sono stato accolto moltoalladiin biancoceleste. Il 94? Non so se sia un portafortuna, ma sentivo di dover continuare con questo numero”.

TuttoMercatoWeb : ?? #Lazio, ecco #Fares: visite mediche per l'esterno, nuovo rinforzo per #Inzaghi ?? @RicCaponetti - TuttoMercatoWeb : ?? #Lazio, ecco #Muriqi arrivato a Ciampino ? ?? @RicCaponetti - sportface2016 : #SerieA | #Lazio, le prime parole del nuovo attaccante Vedat #Muriqi - HyboriaLeague : RT @MagicGazzetta: Tre partite posticipate alla prima in #SerieA? Ecco che succede alla #Magic #fantacalcio - sportli26181512 : Tre partite posticipate alla prima in Serie A? Ecco che succede alla Magic: Tre partite posticipate alla prima in S… -