Giulia De Lellis news | a cena con Carlo Beretta | la frequentazione continua

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Addio Andrea Damante,Deha già voltato pagina.no a susseguirsi i gossip sulla nuovadella web influencer lanciata da Uomini e Donne. Come riporta il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 16 settembre, la 24enne di Pomezia hato di recente con. Unatete-a-tete che la … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

trash_italiano : Perché Adua si è travestita da Giulia De Lellis? #GFVIP - UranoRebel : Faremo una diretta su Instagram. La trasformazione in Giulia De Lellis può dirsi compiuta. - reybenss : @GiuggyPie È una ragazzina di 21 anni che ascolta trap e /venera/ Giulia de Lellis Ti faccio capire il livello intellettuale - blogtivvu : Cena misteriosa tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta? Il retroscena di gossip - RoAudreyMac : RT @__Giada: Ogni tanto mi parte la brocca e penso che se Giulia De Lellis dopo tre anni da influencer può permettersi di comprare una casa… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis

Giulia De Lellis si è ritagliata del tempo per rispondere alle domande dei fan. Così, l'influencer è tornata a parlare della fine della relazione con Andrea Damante. Ha confermato che da due mesi non ...Irama e la fidanzata Victoria Stella Doritou si sono lasciati? È la domanda che molti si stanno chiedendo dopo l’ultimo gossip lanciato dal settimanale Chi. Nel numero in edicola da mercoledì 16 sette ...Giulia De Lellis si è lasciata andare sui social in una dichiarazione molto importante, che tutti i suoi fan aspettavano da tempo. Ecco cosa è successo. Giulia De Lellis, influencer di successo, ha st ...