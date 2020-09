Dzeko Juventus, affare in discesa: fumata bianca in arrivo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Dzeko Juventus – Ormai ci siamo: Dzeko sembra ormai essere a un passo dalla Juventus. Sta quindi per concludersi una delle telenovelas di quest’estate atipica di calciomercato. Dopo lo stop dell’affare legato a Luis Suarez, Fabio Paratici si è gettato a capofitto sull’attaccante bosniaco della Roma, con il quale aveva un accordo da tempo sulla base di un contratto triennale da 7,5 milioni di euro più bonus a stagione. Anche tra i due club l’accordo era già fatto da tempo: ai capitolini andranno circa 11 milioni di euro più un paio di bonus, che saranno investiti parzialmente per acquistare Milik dal Napoli. Ed era proprio quest’ultimo aspetto a rappresentare un freno importante per la ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 16 settembre 2020)– Ormai ci siamo:sembra ormai essere a un passo dalla. Sta quindi per concludersi una delle telenovelas di quest’estate atipica di calciomercato. Dopo lo stop dell’legato a Luis Suarez, Fabio Paratici si è gettato a capofitto sull’attaccante bosniaco della Roma, con il quale aveva un accordo da tempo sulla base di un contratto triennale da 7,5 milioni di euro più bonus a stagione. Anche tra i due club l’accordo era già fatto da tempo: ai capitolini andranno circa 11 milioni di euro più un paio di bonus, che saranno investiti parzialmente per acquistare Milik dal Napoli. Ed era proprio quest’ultimo aspetto a rappresentare un freno importante per la ...

