Coronavirus: due asili chiusi a Palermo (Di martedì 15 settembre 2020) chiusi due asili a Palermo. Nel primo nido Allodola a Falsomiele un genitore ha comunicato di avere avuto contatti con persone risultate positive. Nell’altro il nido Filastrocca nella zona Uditore un dipendente comunale è risultato positivo. In entrambi i casi sono state avviate le procedure di sanificazione esono state chiuse le strutture, in attesa che l’Asp dia l’autorizzazione alla riapertura. Anche un dipendente del centro regionale per l’impiego a Palermo è risultato positivo. E’ il secondo caso in pochi giorni di un dipendente dell’assessorato regionale al lavoro impiegato all’ufficio provinciale del lavoro di via Praga (l’ex collocamento) risultato positivo al Covid19. L’impiegato, già in quarantena a casa perché ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 15 settembre 2020)due. Nel primo nido Allodola a Falsomiele un genitore ha comunicato di avere avuto contatti con persone risultate positive. Nell’altro il nido Filastrocca nella zona Uditore un dipendente comunale è risultato positivo. In entrambi i casi sono state avviate le procedure di sanificazione esono state chiuse le strutture, in attesa che l’Asp dia l’autorizzazione alla riapertura. Anche un dipendente del centro regionale per l’impiego aè risultato positivo. E’ il secondo caso in pochi giorni di un dipendente dell’assessorato regionale al lavoro impiegato all’ufficio provinciale del lavoro di via Praga (l’ex collocamento) risultato positivo al Covid19. L’impiegato, già in quarantena a casa perché ...

Agenzia_Italia : Giacarta torna in lockdown, 10 milioni a casa per due settimane - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Tutte le ragioni del nervosismo di Conte: due inchieste (Trento e Bergamo), caos scuola,… - mante : L’emergenza coronavirus degli ultimi mesi ha diviso i presidi e gli insegnanti in due grandi gruppi: quelli che si… - IteNovas : #Coronavirus, il punto: ieri nell'isola 54 nuovi casi, boom di ricoverati (+23 in due giorni) e terapie intensive (… - SardegnaG : #Coronavirus, il punto: ieri nell'isola 54 nuovi casi, boom di ricoverati (+23 in due giorni) e terapie intensive (… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus due Coronavirus: due nuovi casi in Vda, contagiati ora sono 36 Agenzia ANSA Coronavirus Abruzzo, in un giorno solo 106 tamponi (ieri 1.962): aumentano terapie intensive (+1) e morti (+1)

Pescara. Record in negativo di tamponi in Abruzzo. Sono stati 106 in un solo giorno. La domenica è consueto un calo di numero di test eseguiti, il dato di ieri però è più basso del solito. Aumentano l ...

Coronavirus, Ascom, Comune e Fipe “non abbassare la guardia”

PORDENONE – Non abbassare la guardia – Rispetta le regole – Proteggi te e gli altri”. Questo il messaggio inciso a chiare lettere, unitamente all’immagine dell’antica Loggia di Pordenone coperta simbo ...

LA NOTA DEL SINDACO

Due nuovi casi di positività al coronavirus ad Altofonte, in provincia di Palermo. I soggetti coinvolti fanno parte di uno stesso nucleo familiare. A dare la notizia dei due nuovi soggetti positivi è ...

Pescara. Record in negativo di tamponi in Abruzzo. Sono stati 106 in un solo giorno. La domenica è consueto un calo di numero di test eseguiti, il dato di ieri però è più basso del solito. Aumentano l ...PORDENONE – Non abbassare la guardia – Rispetta le regole – Proteggi te e gli altri”. Questo il messaggio inciso a chiare lettere, unitamente all’immagine dell’antica Loggia di Pordenone coperta simbo ...Due nuovi casi di positività al coronavirus ad Altofonte, in provincia di Palermo. I soggetti coinvolti fanno parte di uno stesso nucleo familiare. A dare la notizia dei due nuovi soggetti positivi è ...