Venezia 2020 | le dichiarazioni di Pierfrancesco Favino | Chloé Zhao e degli altri vincitori

Le dichiarazioni finali di giurati e vincitori a Venezia 2020: da Pierfrancesco Favino, aggiudicatosi la Coppa Volpi, a Chloé Zhao vincitrice del Leone d'Oro con Nomadland. Venezia 2020 si conclude con le dichiarazioni dei vincitori e della giuria. Un'edizione particolare, quella di quest'anno, che in partenza ha dovuto affrontare molte difficoltà e che per questo è stata ancora più speciale. Il palmarès di questa mostra è ricco e sorprendente: il Leone d'Oro se lo aggiudica Nomadland, di Chloé Zhao e con una strepitosa Frances McDormand, la Coppa Volpi va invece al nostro Pierfrancesco Favino per ...

