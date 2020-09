Paul Auster, l'America è in pericolo (Di domenica 13 settembre 2020) ANSA, - MANTOVA, 13 SET - "Stiamo lavorando da ogni angolazione possibile. Al momento ci stiamo concentrando sul far votare i più giovani. Ci stiamo preparando anche al caos post 3 novembre che sembra ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 13 settembre 2020) ANSA, - MANTOVA, 13 SET - "Stiamo lavorando da ogni angolazione possibile. Al momento ci stiamo concentrando sul far votare i più giovani. Ci stiamo preparando anche al caos post 3 novembre che sembra ...

L'intervista impossibile delle 18.30 ci porta a Brooklyn. Guidati dalle voci di Paul Auster e Peter Florence, esplo… - Paul Auster, l'America è in pericolo: 'Trump potrebbe dichiararsi vincitore anche se non lo è' - Paul Auster, l'America è in pericolo - Sarà Paul Auster, in dialogo con Peter Florence, a chiudere alle 18:30 il programma degli eventi in streaming

I big Paul Auster e Grossman chiudono il Festival in streaming

MANTOVA. Domani ultimo giorno del Festival. Ecco alcuni eventi, dei molti tra cui scegliere. Alle 10 a palazzo San Sebastiano (evento 75 “Il romanzo è una domanda senza risposta”, 7 euro) Javier Cerca ...

