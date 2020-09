AstraZeneca riprende i test sul vaccino anti-Covid dopo la "reazione avversa" in Gb (Di sabato 12 settembre 2020) AstraZeneca ha annunciato di aver ripreso i test clinici sul vaccino contro il coronavirus in Gran Bretagna che erano stati interrotti dopo che un volontario si era sentito male. Il gigante farmaceutico ha spiegato di aver avuto l’autorizzazione a riprendere la sperimentazione da tutti gli enti regolatori britannici. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 12 settembre 2020)ha annunciato di aver ripreso iclinici sulcontro il coronavirus in Gran Bretagna che erano stati interrottiche un volontario si era sentito male. Il gigante farmaceutico ha spiegato di aver avuto l’autorizzazione are la sperimentazione da tutti gli enti regolatori britannici.

Buone notizie per il vaccino elaborato dall'Università di Oxford, insieme alla multinazionale AstraZeneca e al centro di ricerca di Pomezia, Irbm. Una commissione indipendente di esperti, nel Regno Un ...

