Us Open, Osaka dopo la semifinale: “Livello alto. Azarenka in finale? É in fiducia” (Di venerdì 11 settembre 2020) “A volte sento di non avere altra via d’uscita che giocare più forte che posso perché il mio avversario potrebbe approfittarne se non do il mio 100%. Normalmente se mi concentro al massimo la partita dovrebbe finire in due set, ma oggi ho sentito che non bastava. Onestamente, è stato divertente vedere l’alto livello offerto dalla mia avversario. Siamo nella fase finale di un torneo ed è normale”. Queste le parole di Naomi Osaka dopo la semifinale degli Us Open 2020 vinta contro Jennifer Brady. La giapponese è attesa alla finale contro Victoria Azarenka, proveniente dal successo su Serena Williams: “Adesso sembra molto in fiducia in campo, si muove di nuovo molto bene, ma ... Leggi su sportface

sportface2016 : Le parole di #Osaka dopo la semifinale - #UsOpen - Ubitennis : Podcast: US Open Breakfast, Day 11 - Azarenka ferma la corsa di Serena, trova ancora Osaka in finale… - OA_Sport : US Open 2020, Naomi #Osaka: “La partita è stata davvero intensa, ora sotto con la finale…” #USOpen2020 #USOpen - zazoomblog : Us Open 2020: Azarenka rimonta Serena Williams e vola in finale sfiderà Osaka - #2020: #Azarenka #rimonta #Serena… - Eurosport_IT : Osaka in finale! Brady è un osso duro, ma cede in tre set: la giapponese va a caccia del bis dopo il successo del… -