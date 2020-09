Reazione avversa inspiegabile. Esperimenti sospesi sul vaccino (Di giovedì 10 settembre 2020) Enza Cusmai Infiammazione del midollo spinale in uno dei volontari. Stop ai test di Oxford-Pomezia, ripresa tra una settimana Una Reazione avversa seria e non spiegabile, come l'infiammazione del midollo spinale di un volontario che ha partecipato alla sperimentazione del vaccino contro il coronavirus messo a punto dall'Università di Oxford, ha provocato ieri la sospensione dei test clinici attivata da mesi in diverse aree del pianeta. E ha mandato nello sconforto le speranze di molti che si aspettavano di essere immunizzati già alla fine dell'anno. Diversi esperti, nell'arco della giornata, hanno addirittura preannunciato uno slittamento di mesi o di anni prima del riavvio dell'intera macchina di produzione per milioni di dosi. Ma in serata, con un colpo di scena, il Financial Times ha annunciato che il colosso ... Leggi su ilgiornale

