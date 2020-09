Prince of Persia | Le Sabbie del Tempo Remake praticamente confermato Ubisoft beffata dalle immagini leak diUplay

Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake praticamente confermato. Ubisoft beffata dalle immagini leak di...Uplay (Di giovedì 10 settembre 2020) Prince of Persia: The Sands of Time Remake sembra praticamente confermato dopo l'ultimo leak emerso in rete.L'esistenza di un Remake di Prince of Persia era già trapelata e si parlava (almeno inizialmente) di un Remake in arrivo su PS4 e Switch, successivamente ulteriori rumor smentivano il titolo per l'ibrida. Ora grazie alla "divisione" russa di Uplay, sappiamo che si potrebbe trattare del Remake dell'amatissimo platform del 2003 The Sands of Time.Le immagini sono state individuate dall'attento utente ResetEra AndrewDTF e potete vederle qui sotto. Leggi altro... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Nuove immagini confermerebbero #PrinceofPersia: The Sands of Time Remake. - tech_gamingit : Il remake di Prince of Persia svelato in Anteprima - oOShinobi777Oo : Il remake di Prince of Persia svelato in Anteprima - 87cloverfield2 : @xbox_series Qualcosa c’è, il Fossa ieri tossiva alla domanda di un utente su Prince Of Persia ???? - Asgard_Hydra : Prince of Persia Remake compare su Amazon nelle versioni PS4 e Xbox One -