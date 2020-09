Lady Diana spunta una confessione segreta: “Carlo non mi considerava, ero bulimica e facevo…” (Di mercoledì 9 settembre 2020) La vita di Lady Diana si è sempre svolta sotto i riflettori; aveva solo diciannove anni quando decise di sposare Carlo e di assumere la carica di principessa; non sapeva a cosa sarebbe andata in contro, o meglio, sperava che il suo futuro a Buckingham Palace sarebbe stato meraviglioso e ricco di eventi magici. Il sogno di tutte le ragazze della sua età. Tuttavia, ha dovuto ricredersi e in un documentario, trasmesso su Channel 4 e distribuito poi da Netflix, ascoltiamo una sua intervista esclusiva e segreta in cui la principessa del popolo ha raccontato alcuni retroscena dolorosi del suo rapporto con Carlo. “Mi sentivo così sola, pensavo sempre a Camilla” In tutto il racconto fatto da Diana c’è sullo sfondo una sconfortante nostalgia; quello che avrebbe potuto essere, ma che ... Leggi su velvetgossip

