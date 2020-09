Covid e scuola, i presidi: «Riapertura il 14 settembre? Difficile» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Le perplessità, il ritardo della consegna dei banchi, pochi spazi. Il presidente dell’Associazione nazionale presidi Giannelli: «Valutare aperture differenziate» Leggi su corriere

stefanoepifani : Qui, a Febbraio 2020, facevo sommessamente presente che la gestione di un’emergenza non può essere pianificata in e… - SkyTG24 : Cosa accade se c'è un positivo al #Covid a #scuola? - Open_gol : Scuola, l’appello degli esperti al governo: «Urgente procedere con tamponi su vasta scala» - ParisiSonia : RT @RadioRadicale: 8 milioni e mezzo di ragazze e ragazzi tornano a #scuola. Il tema dell'inadeguatezza degli edifici scolastici e la sua… - RadioRadicale : 8 milioni e mezzo di ragazze e ragazzi tornano a #scuola. Il tema dell'inadeguatezza degli edifici scolastici e la… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid scuola

Il Messaggero

All'avvio del nuovo anno si prepara da settimane perché "far ripartire la scuola è un obiettivo primario". Di più. "Fondamentale". Giusto Catania, assessore comunale e dirigente dell'istituto comprens ...Un grande evento musicale e culturale ne progetto “Il Jazz italiano per le terre del sisma”, ideato e promosso per L’Aquila da Paolo Fresu nel racconto di Goffredo Palmerini L’AQUILA – Per due giorni, ...