Maria De Filippi presenta i nuovi tronisti | Svelati i nomi ufficiali Uomini e Donne (Di martedì 8 settembre 2020) Nella puntata di oggi, la padrona di casa Maria De Filippi ha presentano i nuovi tronisti di questa edizione. A scendere sono stati tre ragazzi, ma attraverso un sondaggio attivo fino a poco tempo fa sul sito ufficiale di Witty, il pubblico ha potuto scegliere due tra i tre selezionati. I loro nomi sono Davide, Blanda e Gianluca e si fanno strada nella passerella rivoluzionata insieme allo studio. Solo due però rimangono come tronisti ufficiali, purtroppo per l’altro non è arrivato ancora il momento per mettersi in gioco negli studi di Cinecittà. Maria De Filippi presenta i nuovi tronisti Una volta seduti i tre ragazzi, e fatte scendere le ... Leggi su giornal

