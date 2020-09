Stadio, «in campo» gli ispettori Uefa Al via il sopralluogo in ottica Champions (Di lunedì 7 settembre 2020) Nel primo pomeriggio di lunedì al via il sopralluogo per valutare se l’impianto potrà ospitare le partite di Champions League. Martedì mattina il secondo appuntamento. Nell’ambiente trapela un certo ottimismo . Leggi su ecodibergamo

FrancescoBonif1 : Grazie a @ItaliaViva, nel decreto semplificazioni, si sbloccano l’Aeroporto di Firenze e lo stadio al campo di Mart… - Vivo_Azzurro : #NationsLeague Gli #Azzurri sono tornati! Squadre in campo per ???? #ItaliaBosnia ???? FISCHIO D'INIZIO?? ??? Stadio '… - RaiUno : Questa sera #3settembre 4 squadre e 4 capitani: #RaoulBova, #GianniMorandi, @Salmolebon, @AmorosoOF e tanti altri a… - sportskwkm : Alle 19:30 di domenica 6 settembre Fiorentina e Lucchese scenderanno in campo allo stadio Artemio Franchi in occasi… - Matteok01 : @stanzaselvaggia @grazybattaglini Non ho mai calcato un campo di serie A.. non guadagno mln di euro.. non lavoro ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Stadio campo Stadio, «in campo» gli ispettori Uefa Al via il sopralluogo in ottica Champions L'Eco di Bergamo Palermo, Mirri: "Fosse per noi apriremmo subito lo stadio ai tifosi"

Non solo campo e mercato, il Palermo si concentra anche sulla possibilità di riaprire lo stadio Barbera al pubblico. Nonostante il monito del premier Giuseppe Conte che ha aspramente criticato la scel ...

Mancini: "Gli olandesi ora ci ammirano? Fa piacere. Avanti con il nostro stile"

Quando gli chiedono che cosa sia per lui il calcio olandese, Roberto Mancini, ex numero 10, s’illumina: "Johan Cruijff, era l’emblema del calcio moderno. Lui e poi anche i grandi campioni contro cui h ...

Non solo campo e mercato, il Palermo si concentra anche sulla possibilità di riaprire lo stadio Barbera al pubblico. Nonostante il monito del premier Giuseppe Conte che ha aspramente criticato la scel ...Quando gli chiedono che cosa sia per lui il calcio olandese, Roberto Mancini, ex numero 10, s’illumina: "Johan Cruijff, era l’emblema del calcio moderno. Lui e poi anche i grandi campioni contro cui h ...