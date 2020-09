Ciarambino a Giugliano: “Da giuglianese caccerei a calci chi ancora vi promette rimozione delle ecoballe” (Di lunedì 7 settembre 2020) Ha fatto tappa a Giugliano il tour elettorale di Valeria Ciarambino. La candidata presidente della Regione per il Movimento 5 stelle ieri è stata in città con la senatrice Castellone a sostegno del candidato cittadino al consiglio regionale Antonio Yoseph Pennacchio. Ciarambino ha parlato di ambiente, rom e sanità. “Dobbiamo intervenire per il superamento dei … L'articolo Ciarambino a Giugliano: “Da giuglianese caccerei a calci chi ancora vi promette rimozione delle ecoballe” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

