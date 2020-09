Terapie intensive, ecco perché il virus non è diventato più buono: «Casi gravi sono uguali a marzo» (Di domenica 6 settembre 2020) Per i medici che lavorano in prima linea nelle Terapie intensive i malati di Covid-19 che vengono ricoverati in questi reparti non sono meno gravi di quelli arrivati a marzo o aprile Leggi su ilsole24ore

