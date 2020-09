I No Tav tornano a colpire: assalto nella notte al cantiere di Chiomonte (video) (Di domenica 6 settembre 2020) Nuovo attacco nella notte al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, in Val di Susa. Alcuni No Tav hanno cercato di appiccare un incendio, accatastando un po’ di legna e dandogli fuoco, ma le fiamme sono state subito spente dalla polizia. A Chiomonte scontri durante la notte Un gruppo, secondo la polizia, composto da circa 80 No Tav ha così cominciato l’assalto. Hanno lanciato petardi, pietre e bombe carta nell’area del nuovo cantiere di Chiomonte. I manifestanti sono rimasti ad alcune decine di metri di distanza dalla recinzione. La polizia ha risposto con i lacrimogeni. I No Tav, come hanno spiegato sulla pagina “Notavinfo Notav” di Facebook, si sono, a quel punto, spostati nei boschi. Qui ... Leggi su secoloditalia

Adelmo72442493 : RT @SecolodItalia1: I No Tav tornano a colpire: assalto nella notte al cantiere di Chiomonte (video) - SecolodItalia1 : I No Tav tornano a colpire: assalto nella notte al cantiere di Chiomonte (video) - eligio68 : @asta79 @MeMeEsposito @martintwyttere @crociangelini Non è vero, prima di tutto vengono le infrastrutture di base,… - Palio_67 : @deboramau magari #Calenda un lavoro lo trova, diversamente da molti scappati de casa che forse a casa ci tornano a… - CesareVanzetti : @ottogattotto Io, dico di Sì (anche se voto no). SI perché stanno cambiando. SI perché li vedo come figli che da ad… -

Ultime Notizie dalla rete : Tav tornano I No Tav tornano ai cancelli del cantiere, la polizia risponde con lacrimogeni e idranti FOTO E VIDEO Cronaca Qui Tav, lancio pietre e bombe carta a cantiere Chiomonte

Hanno cercato di appiccare un incendio, accatastando un po' di legna e dandogli fuoco, ma le fiamme sono state subito spente dalla polizia. Un gruppo composto da circa 80 No Tav ha così cominciato un ...

Nasce il Central Park e sarà uno dei più grandi d’Europa. Sboarina: si apre un’era nuova per la città

(b.g.) Alzi la mano chi davvero credeva che il Central Park sarebbe diventato una realtà, chi non credeva che fosse semplicemente uno dei tanti desiderata di una campagna elettorale dura come quella d ...

Hanno cercato di appiccare un incendio, accatastando un po' di legna e dandogli fuoco, ma le fiamme sono state subito spente dalla polizia. Un gruppo composto da circa 80 No Tav ha così cominciato un ...(b.g.) Alzi la mano chi davvero credeva che il Central Park sarebbe diventato una realtà, chi non credeva che fosse semplicemente uno dei tanti desiderata di una campagna elettorale dura come quella d ...