Coronavirus, Sileri: “Non penso che avremo una seconda ondata simile a febbraio e marzo” (Di sabato 5 settembre 2020) L’intervista di Pierpaolo Sileri a ‘Coffee Break’, trasmissione in onda su La 7. ROMA – Vaccino antinfluenzale e Coronavirus. Sono stati questi i due argomenti affrontati dal viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, in un’intervista a Coffee Break, trasmissione in onda su LA7. “Il vaccino contro l’influenza stagionale sarà disponibile e la campagna partirà prima del previsto. Ci siamo muovendo per migliorare l’approvvigionamento delle dosi e presto inizieremo con la campagna. Purtroppo quelli che fanno il vaccino sono meno di quelli che noi desidereremmo. Per quest’anno ipotizzo una inversione di tendenza“. Il viceministro Sileri sul Coronavirus Il viceministro Sileri, riportato da La Repubblica, ... Leggi su newsmondo

