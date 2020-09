Controesodo e turismo: l’estate senza stranieri costa 12 miliardi (Di sabato 5 settembre 2020) L’estate 2020 senza stranieri in vacanza in Italia costa 12 miliardi al sistema turistico nazionale per le mancate spese nell’alloggio, nell’alimentazione, nei trasporti, divertimenti, shopping e souvenir. E’ quanto emerge dal bilancio della Coldiretti, in occasione dell’ultimo weekend da bollino rosso delle vacanze per il Controesodo, sull’impatto della chiusura delle frontiere e dei vincoli posti al turismo dall’estero resi necessari per affrontate l’emergenza coronavirus. Lo scorso anno in Italia ci sono stati oltre 16 milioni di cittadini stranieri per motivi di vacanza durante i mesi di luglio, agosto e settembre che quest’anno sono praticamente azzerati dalle preoccupazioni e dai vincoli resi necessari ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Controesodo turismo Controesodo e turismo: l’estate senza stranieri costa 12 miliardi Meteo Web TURISMO: -12MLD DI FATTURATO

L'estate 2020 passera' alla storia come i tre mesi neri del turismo italiano, quella in cui si sono perse 65 milioni di presenze, quella in cui, nonostante la riscoperta dell'Italia da parte i suoi co ...

L'estate nera del turismo: perse 65 milioni di presenze, soprattutto straniere

