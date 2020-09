Cosa dobbiamo aspettarci da «The Haunting of Bly Manor» (Di venerdì 4 settembre 2020) Non si tratta di un sequel, ma di una nuova storia che conserva l’aura misteriosa e inquietante di Hill House. Lo showrunner Mike Flanagan, regista di Doctor’s Sleep e Il gioco di Gerald, abbandona, infatti, le vicende della famiglia Crain che erano state ispirate dal romanzo di Shirley Jackson e si avventura in quelle narrate da Henry James: il risultato è The Haunting of Bly Manor, che arriva su Netflix il 9 ottobre e parte da una giovane donna che si trasferisce nella campagna inglese per prendersi cura di due bambini orfani. Naturalmente la casa, così come per Hill House, non sarà una magione calda e confortevole e cose terribili metteranno in crisi gli equilibri precari dei protagonisti, alle prese con cuori spezzati e un amore difficile, sfuggente, frammentato. https://www.youtube.com/watch?v=NPG34HhoqNA Leggi su vanityfair

