Clima, Coldiretti: “Invasione di pappagalli, Bari come i tropici” (Di venerdì 4 settembre 2020) Scenari tropicali per l’invasione dei pappagalli verdi che si nutrono di frutta e soprattutto di mandorle, con gravi danni sulla produzione in provincia di Bari in un anno in cui già il prodotto è ridotto ai minimi termini a causa del Clima pazzo, per cui Coldiretti Puglia ha chiesto all’Assessorato all’Agricoltura regionale di prevedere un piano di contenimento e controllo dei parrocchetti verdi, di concerto con l’Ispra. “Le campagne – spiega una nota – sono divenute l’Eldorado di frutta e mandorle per i pappagalli che evidentemente si sono adattati perfettamente al microClima pugliese. Prediligono soprattutto le mandorle, dimostrando una straordinaria abilita’ nel beccare e rompere il guscio, estraendo il ... Leggi su meteoweb.eu

