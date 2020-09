Sospensioni, interrogazioni a tappeto e voto basso in condotta per chi non indossa la mascherina a scuola (Di mercoledì 2 settembre 2020) Occorre prendere in esame tutte le misure a cui, in questi giorni, le scuole stanno pensando per vigilare sul corretto utilizzo delle mascherine da parte degli alunni a scuola. Preso atto dell’indicazione del comitato tecnico-scientifico e delle linee guida emerse dall’ultima riunione tra stato e regioni, occorrerà garantire che le regole previste in periodo di emergenza coronavirus possano essere seguite da tutti, senza eccezioni. Le mascherine in classe, infatti, non saranno obbligatorie se si rispetterà la distanza di un metro, tuttavia occorrerà indossarle in tutti gli altri casi diversi, compresi gli spostamenti tra i locali dell’istituto scolastico di riferimento. LEGGI ANCHE > Perché a scuola si dovranno indossare solo mascherine chirurgiche Sanzioni ... Leggi su giornalettismo

