Vendemmia | nell' anno in cui nulla è normale | l' annata 2020 potrebbe rivelarsi nella norma

"Speriamo possa essere un importante e duraturo segnale di normalità, in un anno in cui non c'è stato nulla di normale'. Così il presidente di Coldiretti Asti, Marco Reggio, in merito all'avvio della ...

“Speriamo possa essere un importante e duraturo segnale di normalità, in un anno in cui non c’è stato nulla di normale”. Così il presidente di Coldiretti Asti, Marco Reggio, in merito all’avvio della ...

Vendemmia al via: "Quarantena attiva per i lavoratori stagionali esteri"

TREVISO - Quarantena attiva e test rapidi ai lavoratori stagionali per salvare la vendemmia ormai alle porte che necessita di manodopera specializzata anche dall’estero. A chiederlo è la Coldiretti Tr ...

