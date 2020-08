Trump dice che il sindaco di Portland è uno sciocco, dopo che è stato ucciso un suo sostenitore (Di domenica 30 agosto 2020) dopo la morte di George Floyd a Minneapolis e l’episodio occorso qualche giorno fa a Jacob Blake, colpito dalla polizia a Kenosha, in Wisconsin, e ora paralizzato dalla vita in giù, a Portland lo stato di proteste e manifestazioni sta andando avanti da 95 giorni. Nel corso di una contromanifestazione di supporto a Donald Trump, nella serata di ieri, un manifestante sostenitore del GOP è stato ucciso. LEGGI ANCHE > Jacob Blake, l’afroamericano colpito dalla polizia alle spalle, è paralizzato Portland, Trump non ha dubbi nell’indicare i Democrats come responsabili morali della morte del suo sostenitore Il presidente degli Stati Uniti, anche se non si comprende ancora bene la ... Leggi su giornalettismo

