Angri, due nuovi casi: sono 9 in totale i contagiati (Di domenica 30 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAngri (Sa) – Viene confermata anche in una nota del sindaco Cosimo Ferraioli l’insorgenza di due nuovi casi di Covid19, nella cittadina di Angri, da un nuovo focolaio. Le persone coinvolte di ritorno da un viaggio, stanno bene e sono asintomatiche, inoltre sono state messe subito in quarantena. Sale così il numero di contagiati nella città raggiungendo quota 9 contagiati e 3 focolai. “Non sarà mai abbastanza ripetervi quanto è importante in questo momento fare prevenzione assoluta: evitiamo assembramenti e indossiamo sempre la mascherina – ha ricordato il primo cittadino. Proteggiamoci gli uni con gli altri, sempre”. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Angri due Coronavirus, due nuovi contagi ad Angri: l’annuncio del sindaco L'Occhio di Salerno Il City Angri conclude la campagna acquisti: arrivano Savino ed il portiere De Marinis

Il City Angri si assicura le prestazioni del portiere Raffaele De Marinis che l’anno scorso era al San Marzano e un passato recente nelle fila dell’Us Angri, oltre a quelle del metronomo del centrocam ...

Nonno e nipotino morti in un incidente sull'A1: a caccia della verità

Morte in A1 di Domenico Alfano e del nonno, la polizia stradale di Cassino al comando dal sostituto commissario Giovanni Cerilli esamina le immagine riprese dalle videocamere installate sull'autostrad ...

Il City Angri si assicura le prestazioni del portiere Raffaele De Marinis che l’anno scorso era al San Marzano e un passato recente nelle fila dell’Us Angri, oltre a quelle del metronomo del centrocam ...Morte in A1 di Domenico Alfano e del nonno, la polizia stradale di Cassino al comando dal sostituto commissario Giovanni Cerilli esamina le immagine riprese dalle videocamere installate sull'autostrad ...