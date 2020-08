È tempo di uve a bacca bianca: come vendemmiamo? (Di sabato 29 agosto 2020) Siamo ormai a fine Agosto e in quasi tutte le regioni la vendemmia è iniziata o sta per iniziare. Le uve che sono state coltivate per ottenere le basi per gli spumanti Metodo Classico (Franciacorta, Alta Langa, Trento DOC, Oltrepò Pavese) sono ormai tutte in cantina e stanno fermentando per trasformare la parte zuccherina in alcol e noi vignaiuoli le accudiamo come si fa con i propri figli, analizzando le varie partite e seguendo attentamente la loro evoluzione e crescita. Il clima ogni tanto ci mette il suo zampino e crea problemi con nubifragi che portano anche la grandine, il peggior nemico dell’agricoltore. È il momento dunque delle uve bianche per vini fermi, e le differenze di raccolta possono essere notevoli, non solo per la tipologia del vitigno ma anche per il risultato finale che dobbiamo raggiungere. Se si producessero solo vini con ... Leggi su linkiesta

d0minius : È tempo di uve a bacca bianca: come vendemmiamo? - VitaMimmo : RT @VitaMimmo: A #Palizzi RC con le vigne di Nerello mascalese che dall'alto guardano il blu e respirano le calde brezze dell'Africa, Nino… -