“Armine è troppo brutta”: la modella di Gucci vittima di bodyshaming (Di sabato 29 agosto 2020) Si chiama Armine Harutyunyan ed è una nuova modella di Gucci, ma per lei la fama sta diventando un inferno. Armine Harutyunyan è di origini armene, ha 23 anni ed è stata inserita dalla recentemente dalla stessa Gucci tra “le 100 donne più sexy del mondo”. Il direttore artistico di Gucci Alessandro Michele ha voluto … L'articolo “Armine è troppo brutta”: la modella di Gucci vittima di bodyshaming è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

enrico_messeri : Armine Harutyunyan, modella di Gucci insultatata pesantemente per via della sua bellezza non convenzionale. Mi spie… -

Ultime Notizie dalla rete : “Armine troppo 'A scuatra oramaje è ttutta cu Gattuo i 'e frutte se vedono. 'Ncarraje pure tutt''e cagne IlNapolista