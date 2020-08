Stati Uniti, due accuse di omicidio per il killer di Kenosha (Di venerdì 28 agosto 2020) Il killer 17enne che ha ucciso due persone la notte scorsa durante le manifestazioni a Kenosha rischia l’ergastolo. La procura della cittadina del Wisconsin ha infatti deciso di portare in tribunale il 17enne Kyle Rittenhouse con due accuse di omicidio, una di tentato omicidio e due di creazione di pericolo. accuse pesanti, che mostrano un’evidente differenza di approccio tra la procura e le forze di polizia, che molti video sulla rete hanno visto aiutare e sostenere le milizie private scese in strada per reprimere le proteste e farsi giustizia da soli. LEGGI ANCHE > Il messaggio della sorella di Jacob Blake: “Sono solo arrabbiata” accuse e sostegno al killer 17enne Le accuse della procura, mettono ... Leggi su giornalettismo

