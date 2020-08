New Scientist: alcune persone hanno buone ragioni per non usare la mascherina (Di giovedì 27 agosto 2020) Secondo la rivista New Scientist ci sarebbero, in alcuni casi specifici, alcune buone ragioni per non indossare la mascherina. Da chi soffre di dispnea a chi è esposto ad attacchi di panico ed ansia: sono diverse le persone che potrebbero esser esposte a disagi a causa dell’uso della mascherina. “Dobbiamo incoraggiare le persone a indossare … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

StellaSirio60 : RT @Internazionale: Quante probabilità ci sono di essere contagiati dal coronavirus in aereo? L’articolo di New Scientist. - alexarnz : RT @Internazionale: Quante probabilità ci sono di essere contagiati dal coronavirus in aereo? L’articolo di New Scientist. - mgaetani73 : RT @Internazionale: Quante probabilità ci sono di essere contagiati dal coronavirus in aereo? L’articolo di New Scientist. - libellula58 : RT @Internazionale: Quante probabilità ci sono di essere contagiati dal coronavirus in aereo? L’articolo di New Scientist. - Internazionale : Quante probabilità ci sono di essere contagiati dal coronavirus in aereo? L’articolo di New Scientist. -

Ultime Notizie dalla rete : New Scientist New Scientist: alcune persone hanno buone ragioni per non usare la mascherina MeteoWeek Uno studio britannico spiega le "buone ragioni" per non usare mascherina

AGI - Prima di arrabbiarsi se qualcuno non indossa la mascherina, è bene verificarne le motivazioni. E' l'invito che lanciato dalla rivista New Scientist in un articolo in cui spiega quali possono ess ...

Covid-19, animali domestici potrebbero essere contagiati da uomo: i casi emersi finora

Secondo quanto riporta la rivista New Scientist, ci sono stati almeno 27 casi di coronavirus confermati in cani e gatti domestici a livello globale. Come ribadito dall’Istituto Superiore di Sanità in ...

AGI - Prima di arrabbiarsi se qualcuno non indossa la mascherina, è bene verificarne le motivazioni. E' l'invito che lanciato dalla rivista New Scientist in un articolo in cui spiega quali possono ess ...Secondo quanto riporta la rivista New Scientist, ci sono stati almeno 27 casi di coronavirus confermati in cani e gatti domestici a livello globale. Come ribadito dall’Istituto Superiore di Sanità in ...