Lampedusa, affonda un peschereccio: morto uomo di 59 anni (Di giovedì 27 agosto 2020) A largo delle acque dell’isola di Lampedusa affonda un peschereccio: morto un uomo di 59 anni, altre due persone tratte in salvo. Continuano a “macchiarsi di sangue” le acque del mediterraneo. Soprattutto quelle a largo della bellissima isola siciliana: Lampedusa. Molto spesso, sfortunatamente, assistiamo a delle immagini truci, con barconi pieni d’immigrati che, perdendo la rotta in acque agitate, affondano sotto gli occhi di tutti. Persone che perdono la vita senza un vero perché, o forse sì, ormai a conoscenza di tutti. La vicenda di oggi è diametralmente opposta a ciò precedentemente scritto, ma porta con sé, ugualmente, una tragedia. Un peschereccio è naufragato a ... Leggi su bloglive

