Eni: con Falck Renewables acquista Building Energy Holdings Us per 32,5 mln dlr (Di giovedì 27 agosto 2020) Roma, 27 ago. (Adnkronos) - Falck Renewables e Eni New Energy Us Inc, attraverso Novis Renewables Holdings (Novis) - società partecipata rispettivamente al 51% e 49% - hanno firmato un accordo con Building Energy per l'acquisizione di Building Energy Holdings Us. Lo rende noto Eni e Falck Renewables in un comunicato. L'attività di Behus comprende 62 Mw di progetti eolici e solari in esercizio negli Stati Uniti, un team di sviluppo e asset management e una pipeline di progetti eolici fino a 160 Mw. Una controllata al 100% di Novis acquisirà la totalità dei progetti, degli asset in sviluppo e delle altre attività di Behus, per un prezzo totale di ...

