Seconda serata della Convention repubblicana, tra illegalità e monotonia (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ieri ha avuto luogo la Seconda serata della Convention repubblicana per USA 2020. Un evento molto monotono, che si è spinto talvolta ai limiti dell’illegalità. Infatti, Trump ha messo in mostra i suoi poteri presidenziali durante la serata. Ha parlato anche la First Lady, che ha affermato che l’America ha un Presidente onesto. Seconda serata … Leggi su periodicodaily

