Da PIN INPS a SPID a ottobre: le indicazioni (Di mercoledì 26 agosto 2020) L’INPS annuncia quella che si preannuncia come una piccola rivoluzione per i suoi servizi. A partire dal 1° ottobre 2020 l’Istituto di previdenza non rilascerà più il PIN come credenziale di accesso ai servizi sul suo sito internet. Il PIN sarà sostituito dallo SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette di accedere a tutti i servizi on-line della Pubblica Amministrazione. Per gli attuali possessori di Pin il passaggio allo SPID avverrà comunque in maniera graduale. Chi ha già le credenziali potrà continuare ad usarle per una fase transitoria le cui date sono ancora da definire. I meccanismi della transizione da PIN a SPID sono in parte ancora da definire. Non è chiaro, ad esempio, se gli utenti che attualmente ... Leggi su quifinanza

INPS_it : #InpsComunica Dal 1° ottobre il PIN #Inps lascia il passo a #SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale che per… - INPS_it : #InpsComunica Cosa puoi fare con #SPID? Tutto quello che potevi fare prima con #PIN e non solo: ??Chiedere indennità… - BeaVolina : 9 giorni e non mi é ancora arrivato il pin x accedere al sito #inps - aleandreotti : RT @INPS_it: #InpsComunica Dal 1° ottobre il PIN #Inps lascia il passo a #SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette di ac… - romolog : RT @INPS_it: #InpsComunica Dal 1° ottobre il PIN #Inps lascia il passo a #SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette di ac… -

Ultime Notizie dalla rete : PIN INPS Da PIN INPS a SPID a ottobre: le indicazioni QuiFinanza Spid pensioni Inps 2020: cos'è, come funziona e come richiederlo

Spid pensioni, si consiglia ai pensionati e ai futuri pensionati, di richiedere il codice Spid per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione, e quindi anche ai sistemi Inps. Vediamo pe ...

Cassa integrazione, le novità Inps

L'Inps ha pubblicato un messaggio per le aziende plurilocalizzate sul tema della cassa integrazione in deroga. Ne dà notizia il ministero del Lavoro, rimandando alla comunicazione n. 3144 del 25 agost ...

Spid pensioni, si consiglia ai pensionati e ai futuri pensionati, di richiedere il codice Spid per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione, e quindi anche ai sistemi Inps. Vediamo pe ...L'Inps ha pubblicato un messaggio per le aziende plurilocalizzate sul tema della cassa integrazione in deroga. Ne dà notizia il ministero del Lavoro, rimandando alla comunicazione n. 3144 del 25 agost ...