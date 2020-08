Tenet, recensione: il cinema di Christopher Nolan al quadrato (Di martedì 25 agosto 2020) recensione di Tenet, film 2020 di Christopher Nolan con John David Washington e Robert Pattinson: forse il film più Nolaniano del regista inglese, saturo di tutte le sue ossessioni, che ne ripercorre la filmografia e invita il pubblico a giocare con lui. A luci accese, perché questo è un film che andrebbe assolutamente visto in sala, la prima cosa che viene in mente nel cominciare a pensare alla recensione di Tenet è una frase di un'altra pellicola. Di Jurassic Park per la precisione. Quando lo scienziato Ian Malcom vede le meraviglie presenti nel parco di divertimenti creato da John Hammond, non può non esclamare: "L'hai fatto. Brutto figlio di puttana!". La seconda parte della frase del caosologo non è in linea con l'eleganza ... Leggi su movieplayer

