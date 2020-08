Rakitic: “Lautaro al Barcellona? Sarei felice è un gran giocatore. Io all’Inter? Nessun pensiero in merito” (Di lunedì 24 agosto 2020) Ivan Rakitic sull’interessamento del Barcellona per Lautaro Martinez Si torna a parlare di Lautaro Martinez al Barcellona e a commentare il possibile trasferimento dell’argentino è Ivan Rakitic intervistato da COPE. Nel corso del suo intervento si è parlato di un possibile suo inserimento come parziale contropartita. Le sue parole. “Se io devo giocare un ruolo importante nell’operazione Lautaro-Barcellona, la questione è piuttosto complicata. Non ho fatto Nessun pensiero in merito, non ho alcuna notizia, e lo dico con tutto il rispetto. Lautaro è un grande giocatore e si sta esprimendo ad alti livelli nell’Inter, lo abbiamo visto anche nella partita giocata ... Leggi su intermagazine

