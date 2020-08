Il ministro Sergio Costa sta con l'orso Papillon. "Ormai è una leggenda" (Di sabato 22 agosto 2020) Il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, torna sulla vicenda dell’orso M49, in arte Papillon, che Ormai è irreperibile in Trentino, perché dopo la fuga dal recinto è riuscito a disfarsi anche del radiocollare che ne consentiva il tracciamento. Il un tweet il ministro scrive: ”#Papillonlibero: Ormai una leggenda. L’#orso, dopo essere fuggito per la seconda volta dal recinto dove era stato rinchiuso, ora è riuscito a liberarsi del radio collare. La prorompente voglia e la passione di vivere liberi e in natura”.#PapillonLibero: Ormai una ... Leggi su huffingtonpost

