Golf, Northern Trust 2020: scatto di Dustin Johnson, Jim Furyk sotto i 60 colpi (Di sabato 22 agosto 2020) Seconda giornata del Northern Trust, primo dei tre tornei finali del PGA Tour 2020/2021 al termine dei quali verranno assegnati i 60 milioni di dollari complessivi in palio per la FedEx di cui 15 milioni andranno al vincitore. Sul percorso del TPC Boston (par 71), a Norton nel Massachusetts, dove si compete per un cospicuo montepremi di 9.500.000 dollari, Dustin Johnson, 127 (67 60, -15), ha segnato sulle prime undici buche due eagle e sette birdie, ma poi non è riuscito a cogliere il birdie sulle rimanenti otto (60, -11), condotte in par, per trasformare in realtà quello che è il sogno di tutti i Golfisti. E’ sicuramente un privilegiato Jim Furyk unico a scendere due volte sotto i 60 colpi, ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Golf | Quartetto in testa e big in difficoltà nel giro inaugurale del #NorthernTrust - wordsandmore1 : ? @FederGolf – @PGATour – dal 20 al 23 agosto sul percorso del #TPCBoston a #Norton nel #Massachussets il… - wordsandmore1 : ? @FederGolf – @PGATour – dal 20 al 23 agosto sul percorso del #TPCBoston a #Norton nel #Massachussets il… -