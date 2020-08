Varcaturo: lidi irregolari, spiagge libere occupate abusivamente. Denunciati i titolari (Di venerdì 21 agosto 2020) Giugliano in Campania, Varcaturo: erano state occupate abusivamente tratti di spiaggia libera con lettini ed ombrelloni. Tre imprenditori Denunciati dai Carabinieri. Controlli dei Carabinieri della stazione di Varcaturo insieme a personale della polizia municipale di Giugliano in alcuni stabilimenti balneari del litorale di via Licola mare. 3 quelli irregolari i cui proprietari sono stati Denunciati … Leggi su 2anews

