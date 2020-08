Superbonus 110%: ogni condomino fa per sé (Di venerdì 21 agosto 2020) Superbonus 110%: opzioniogni condomino può esercitare l'opzione in autonomiaOpzione solo in modalità telematicaSuperbonus 110%: opzioniTorna su Il Decreto rilancio n. 34/2020 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 all'art. 121 prevede per i soggetti che nel corso del 2020 e 2021 sostengono interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, la possibilità di optare alternativamente per la cessione del credito d'imposta o per lo sconto sul corrispettivo dovuto, al posto della detrazione. ogni condomino può ... Leggi su studiocataldi

Mov5Stelle : Il #Superbonus110 è pienamente operativo e pronto a far sentire i suoi effetti positivi sull’economia, sull’ambient… - StudioCanu : Superbonus 110%: ogni condomino fa per sé - StudioCataldi : Superbonus 110%: ogni condomino fa per sé: Superbonus 110%: opzioniOgni condomino può… - Claudio_Forzano : Dl rilancio, #Ecobonus #Sismabonus : superbonus 110%: ecco le iniziative di #UniCredit - EnergiaGp : Superbonus del 110%: ecco le condizioni. In sintesi vi illustriamo le condizioni e i limiti di accesso alle detraz… -