Esplode il caso dei contagi al Billionaire, ma Flavio Briatore se la prende di nuovo con il sindaco di Arzachena (Di venerdì 21 agosto 2020) Nel giorno della scoperta di 6 positivi tra i dipendenti della sua discoteca, il Billionaire, Flavio Briatore torna a scagliarsi contro il sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda che, dopo la stretta nazionale sulle discoteche e gli altri locali da ballo, ha imposte ulteriori restrizioni nel suo territorio come lo stop della musica alla mezzanotte e l’obbligo che la stessa non superi i 65 decibel prima di quell’ora. E lo fa in un video pubblicato su Instagram. “Abbiamo le prove scritte e video che i famosi 65 decibel di questo sindaco di Arzachena non solo non li rispetta nessuno perché c’è musica a palla in tutti i locali ma ballano anche per cui (il sindaco, ndr) non fa rispettare neanche il decreto ministeriale. ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Esplode caso

Secondo l’Enciclopedia britannica uno Stato si definisce “fallito” quando non è (più) in grado di svolgere le funzioni fondamentali di uno Stato-nazione sovrano nel sistema mondiale moderno. In altri ...

Agguato ad Avellino, l'incubo della faida: la guerra della droga dietro il raid

Hanno sparato per uccidere. Un agguato in piena regola. E in pieno giorno. Davanti al Parco Palatucci di Avellino. Da una vettura sono stati esplosi almeno sei colpi all'indirizzo di Francesco Liotti, ...

