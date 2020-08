PD, è bagarre Petitto-Ciarcia: a Via Tagliamento non si trova la quadra (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Regna il caos totale nel Partito Democratico e nelle liste a sostegno del governatore Vincenzo De Luca. Ad oggi tutte le candidature sono in bilico. Nelle scorse ore il commissario Aldo Cennamo ha avuto un lungo confronto a Via Tagliamento con Rosetta D’Amelio, Maurizio Petracca e Enzo De Luca. Al centro del dialogo la candidatura nel PD di Livio Petitto che ad oggi appare escluso dalla compagine. Una candidatura che segnerebbe l’uscita di scena di Michelangelo Ciarcia presidente dell’Alto Calore. Il pressing per la candidatura dell’ex presidente del consiglio Comunale è arrivato dai vertici del partito romani insieme al deputato Umberto Del Basso De Caro e il sindaco di Avellino, Gianluca Festa. La reazione da parte di D’Amelio e Petracca è ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : bagarre Petitto PD, è bagarre Petitto-Ciarcia: a Via Tagliamento non si trova la quadra anteprima24.it