Nuoto di Fondo. A Piombino gli Assoluti con la Canottieri Napoli sugli scudi (Di mercoledì 19 agosto 2020) Nuoto di Fondo. A Piombino gli Assoluti che si concluderanno venerdì prossimo. Canottieri Napoli sugli scudi: primo Gregorio Paltrinieri, secondo Andrea Manzi (Canottieri/Fiamme Oro) e terzo Mario Sanzullo. Si tingono di giallorosso le prime due giornate degli Assoluti di Nuoto di Fondo in corso di svolgimento a Piombino. Nella 10 km di ieri, sulla scia … Leggi su 2anews

