Ragno violino, ancora lui. Sicilia, morsa una 51enne: prima il coma, poi la morte. Come se n’è accorta (Di martedì 18 agosto 2020) La terribile vicenda è accaduta a una donna di 51 anni: è arrivata in ospedale a causa di un forte dolore alle gambe, nel giro di poche ore il coma, poi la morte. Quello di cui soffriva la 51enne sembrava all’apparenza un banale dolore, rivelatosi fatale in pochissimo tempo. L’accadimento si è verificato a Marsala in provincia di Trapani, luogo in cui la donna era residente. La 51enne era di nazionalità rumena e la sua morte si è verificata postuma a dolori atroci alle gambe. La causa di questo male era da condurre al micidiale morso di un Ragno violino, che è noto essere uno dei ragni in circolazione più velenosi e letali. Il dolore dato dal morso è solito manifestarsi dopo qualche giorno, infatti ... Leggi su caffeinamagazine

