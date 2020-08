Coronavirus Abruzzo, una bimba di quattro mesi tra i contagiati (Di martedì 18 agosto 2020) PESCARA - C'è anche una bambina di 4 mesi tra i cinque contagiati da Coronavirus ufficializzati oggi in Abruzzo. E' certamente uno dei casi limite a livello italiano anche se in Umbria... Leggi su ilmattino

LegaSalvini : CORONAVIRUS, IN ABRUZZO I CONTAGI LEGATI AI FLUSSI DI MIGRANTI. TRENTUNO POSITIVI A CIVITELLA - mattinodinapoli : #coronavirus #abruzzo, una bimba di quattro mesi tra i contagiati - Il_Centro : #Abruzzo #18agosto #martedi #FestaSanFranco #Chieti #Pescara #coronavirus #covid #fuochiartificio #Francavilla, sta… - LuciaMosca1 : (Coronavirus Abruzzo, 5 nuovi casi: 4 sono in provincia di Teramo) Segui su: La Notizia - - notiziedabruzzo : #Coronavirus: la situazione in #Abruzzo, dati aggiornati al 18 agosto. Casi positivi a 3570 (+5) ??????Sono comple… -