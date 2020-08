Paola Taverna che autogol imbarazzante. Il web la massacra così (Di lunedì 17 agosto 2020) autogol di Paola Taverna su Twitter. La vice presidente del Senato ed esponente del Movimento 5 Stelle, ha pubblicato un post: "Hanno iniziato con “mi scusi...posso togliere la mascherina?”, per passare a “io non ce l'ho e non me la metto” e alla fine si sono così impegnati da far chiudere le #discoteche. Si passino una mano sulla coscienza!". Hanno iniziato con “mi scusi... posso togliere la mascherina?”, per passare a “io non ce l'ho e non me la metto” e alla fine si sono così impegnati da far chiudere le #discoteche. Si passino una mano sulla coscienza! — Paola Taverna (@PaolaTavernaM5S) August 17, 2020 Ma il suo atto critico si è rivelato un ... Leggi su iltempo

