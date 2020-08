Magliano (Moderati) chiede un sostegno economico per i lavoratori pulizia e mense scolastiche (Di lunedì 17 agosto 2020) “Liguria (che utilizzerà le risorse del Fondo Sociale Europeo) e Lazio si sono già mosse: ritengo urgente che anche la Regione Piemonte si attivi affinché sia erogato un bonus ai lavoratori dei servizi scolastici di ristorazione e pulizia”, spiega Silvio Magliano consigliere comunale e regionale dei Moderati.“Un sostegno al reddito di questa categoria professionale è necessario e non ulteriormente rinviabile: in molti sono in cassa integrazione dal 25 febbraio e la politica ha una responsabilità nei loro confronti”. Continua Magliano: “Le addette di questo settore garantiscono lo svolgimento di un servizio necessario e utile per la formazione di bambini e ragazzi e rappresentano una categoria particolarmente colpita dalla ... Leggi su nuovasocieta

