LE MILLE CONFERME SULLA VERIDICITA’ DELL’OPERAZIONE Q, CHE MOLTI MEDIA PREFERISCONO IGNORARE ! (Di lunedì 17 agosto 2020) A quanti di voi è successo di parlare di Q e trovare i soliti fenomeni che vi bollano chiamandovi complottisti?Molte volte mi scrivete in privato chiedendomi lumi in merito, parlandomi non solo dei vari articoli di giornalacci che escono, ma dicendomi che anche MOLTI Amministratori di alcuni “famosi” canali youtube affermano che sia tutta una bufala, nominandomi i soliti Zagami ( che conosco personalmente da circa 8 anni e di cui potrei parlare largamente, ma soprassiedo ) che afferma essere una PsyOp gestita dal Vaticano o del famoso “pirata” che conferma le operazioni in atto ma dice che siano casuali e che Q è un mito, o del Gregg ( quello che ad Aprile diceva di andare a fare le scorte di cibo per un imminente Blackout mondiale ) e tanti altri. Come ho sempre sostenuto, questa è anche una Guerra tra ignoranza e ... Leggi su databaseitalia

