Arthur positivo all'alcoltest si schianta con auto, Crosetti ironizza: "Juve ha trovato erede di Vidal" (Di lunedì 17 agosto 2020) Arthur, futuro bianconero, si schianta con la sua auto, una Ferrari, contro un lampione. Il brasiliano è risultato positivo all'alcoltest. Leggi su tuttonapoli

Gazzetta_it : #Juventus #Arthur, incidente nella notte: positivo all’alcoltest in Catalogna - SkySport : Juventus, incidente stradale per Arthur: era positivo all'alcol-test - Corriere : Il neojuventino Arthur si schianta con una Ferrari contro un palo, positivo all’alcool-test - juventina5 : RT @antzan660403: La Juve ha trovato l’erede di Vidal: Arthur positivo all’alcoltest . - GIUSPEDU : RT @Gazzetta_it: #Juventus #Arthur, incidente nella notte: positivo all’alcoltest in Catalogna -