Il ministro Boccia minacciato di morte sui social: «Ti vengo a prendere e ti uccido» (Di sabato 15 agosto 2020) Il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ha ricevuto minacce di morte sui social. A raccontarlo è stato il ministro stesso, in un post su Facebook: «”Ti vengo a prendere e ti uccido”. “Ti vengo a prendere e ti uccido”. Ho letto questo messaggio più di una volta, poi guardavo la sua foto e vedevo un padre con in braccio suo figlio. Incredulo guardo il suo profilo e vedo un utente rabbioso, che inneggia a Diabolik e Carminati, un militante di estrema destra che rimpiange lo squadrismo». «Non mi faccio intimorire da una minaccia di morte su Facebook, non è la prima e purtroppo non sarà ... Leggi su open.online

fanpage : Dopo Ferragosto potrà esserci una nuova stretta. L'annuncio del ministro Francesco Boccia. - virginiaraggi : Solidarietà a ministro @F_Boccia per le minacce di morte ricevute su Facebook. Mai piegarsi davanti violenza e intimidazioni. - LaStampa : Il ministro: «Se i numeri continuano a salire, altri stop saranno inevitabili. Le linee guida del governo andavano… - fiordisale : RT @virginiaraggi: Solidarietà a ministro @F_Boccia per le minacce di morte ricevute su Facebook. Mai piegarsi davanti violenza e intimidaz… - DimezzatiS : RT @virginiaraggi: Solidarietà a ministro @F_Boccia per le minacce di morte ricevute su Facebook. Mai piegarsi davanti violenza e intimidaz… -