Due casi di Covid sul set del cinepanettone di Boldi e De Sica: controlli a tappeto - (Di sabato 15 agosto 2020) Francesca Galici Due addetti al catering positivi al Covid nel set di Boldi e De Sica: controlli a tappeto per tutti ma nessun altro contagio nella troupe. Il cinema e le produzioni televisive si sono fermati a marzo in tutto il mondo. Il rischio contagio ha impedito la realizzazioni di film e serie tv, che quindi registrano importanti ritardi sulla tabela di marcia. Tutto si è fermato per circa tre mesi, causando un contraccolpo eccezionale nel mondo del cinema. L'indotto generato dalle produzioni televisive e cinematografiche è immenso, sono numerosi i settori coinvolti che hanno dovuto far fronte a una crisi mai vista dovuta allo stop. Da qualche settimana si prova a ricominciare e a tornare sul set ma in queste ore è giunta la notizia che nessuno avrebbe voluto ... Leggi su ilgiornale

Open_gol : Lo studio dell’American Academy of Pediatrics ha rilevato 97mila casi di bambini contagiati solo nelle ultime due s… - enpaonlus : Due casi di peste bubbonica in Mongolia: scatta il divieto di caccia alle marmotte - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia nelle ultime 24 ore 463 nuovi casi e due vittime - ylesweet666 : RT @ChristianBisti: @ylesweet666 @HuffPostItalia Ecco, bisognerebbe prendere quelle persone e chiuderle dentro una tuta per 24 ore, in un r… - paoloromagnolo1 : @realvarriale È una giornalista della TV di stato non del giornale la sesia! I casi sono due o non sa fare il suo l… -

Ultime Notizie dalla rete : Due casi Due casi positivi nel Nolano: rientravano dalla Grecia Il Mattino Perisic resta all’Inter in caso di mancato accordo col Bayern Monaco: l’apertura di Conte al croato

Ivan Perisic si è ritagliato il suo spazio al Bayern Monaco ed è stato uno dei protagonisti della vittoria clamorosa sul Barcellona nel quarto di finale di Champions League. Il croato non è stato risc ...

In Svezia l’obiettivo dell’immunità di gregge contro il Covid è ufficialmente fallito

«Se gli Stati Uniti permettessero il dilagare delle infezioni da coronavirus per ottenere una possibile immunità di gregge il bilancio delle vittime sarebbe enorme , soprattutto tra le persone vulnera ...

Ivan Perisic si è ritagliato il suo spazio al Bayern Monaco ed è stato uno dei protagonisti della vittoria clamorosa sul Barcellona nel quarto di finale di Champions League. Il croato non è stato risc ...«Se gli Stati Uniti permettessero il dilagare delle infezioni da coronavirus per ottenere una possibile immunità di gregge il bilancio delle vittime sarebbe enorme , soprattutto tra le persone vulnera ...